تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و 4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 5 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما ارتفع في بنكي الأهلي والبركة، فيما استقر في 3 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و 49.27 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.