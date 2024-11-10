المركزي يطرح عطاء بـ1.5 مليار دولار غدا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي طرح عطاء أذون خزانة أجل سنة بقيمة 1.5 مليار دولار غدا الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

ويتولى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية إعادة بيع أذون الخزانة بالعملة الأجنبية- يورو أو دولار- للمستثمرين من البنوك مع قرب استحقاق نظيرتها.



ومن 2012 يعيد المركزي بيع 6 عطاءات مقومة بالدولار سنويا وفق تاريخ استحاق نظيرتها، بجانب عطاءين من اليورو.

كان المركزي طرح آخر عطاء مقوم بالدولار في يونيو الماضي بقيمة 500.6 مليون دولار بسعر فائدة 5.149%.

والاثنين الماضي باع المركزي أذون مقومة باليورو أجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو بسعر فائدة 3.5%.