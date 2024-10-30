تصل إلى 1.5 مليون جنيه.. 5 بنوك تقدم قروضا لشراء السيارات المستعملة

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك تقديم قروضا لعملائها القائمين والجدد لتمويل شراء السيارات المستعملة بعد زيادة الإقبال عليها من المواطنين وسط ارتفاع السيارات الملاكي الجديدة.

وتقدم البنوك قروض السيارات المستعملة للموظفين في القطاعي الحكومة والخاص بضمان تحويل الراتب على البنك أو قيمة قسط القرض، ولأصحاب المهن والأعمال الحرة مثل الأطباء والمحاميين والمهندسين وأصحاب المحالات.

وتطلب البنوك بعض الأوراق من العميل من أجل تسهيل الموافقة على القرض منها عرض سعر بالسيارة من معرض سيارات معروف، وإيصال مرافق حديث وشهادة إثبات دخل شهري من جهة العمل.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قروض السيارات المستعملة في 5 بنوك.

بنك QNB

قيمة القرض: تصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

نسبة القرض: تصل إلى 75% من إجمالي قيمة السيارة، ويسدد العميل 25% مقدمة لسعر السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل الحد الأدنى عن ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

نسبة القرض: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة، ويسدد العميل 20% من قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل الحد الأدنى عن 3 آلاف جنيه.

بنك البركة

قيمة التمويل: تصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

نسبة التمويل: تصل إلى 75% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل الحد الأدنى عن 3 آلاف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

نسبة التمويل: تصل إلى 75% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة التمويل مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل الحد الأدنى عن ألف جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

قيمة التمويل: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

نسبة التمويل: تصل إلى 75% من إجمالي قيمة السيارة على أن يسدد العميل 25% مقدمة من قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل الحد الأدنى عن 3 آلاف جنيه.