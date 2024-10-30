5 أخطاء.. تعرف على أسباب رفض ماكينة ATM عمليات السحب والإيداع

كتبت- منال المصري:

يواجه بعض العملاء صعوبات عند استخدام ماكينات الصراف الآلي في عدم إتمام معاملات السحب أو إيداع الأموال بسبب وجود أخطاء عند تنفيد المعاملة وهو ما يثير غضب العملاء.

يعتمد عملاء البنوك حاليا على استخدام ماكينات الصراف الآلي للتعامل على حساباتهم بالسحب أو الإيداع على مدار اليوم بعد تحسن الخدمة وانتشارها على مستوى الجمهورية .

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي حاليا نحو 25 ألف ماكينة تقدم خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

ويقدم مصراوي في السطور التالية بعض الأخطاء التي يقع فيها العميل عند استخدام ماكينة الصراف الآلي.

سحب الكارت

يتفاجأ بعض العملاء بسحب ماكينة ATM لكارت الخصم المباشر أو المدفوع مقدما خلال إجراء المعاملة ويرجع ذلك إلى إدخال العميل الرقم السري للكارت بشكل خاطئ أكثر من مرتين أو انتهاء صلاحية عمل الكارت.

ويحتاج العميل للاتصال بخدمة الخط الساخن التابع لها البنك لتقديم شكوى بسحب الكارت الخاص بحسابه ليقوم البنك على الفور بوقف الكارت حتى إصدار كارت آخر.

ويذهب العميل إلى الفرع التابع له حسابه للحصول على الكارت الخاص به بعد سداد الرسوم.

رفض معاملة سحب النقود

يواجه العملاء في بعض الأوقات رفض ماكينة الصراف الآلي إجراء معاملة السحب النقدي رغم تكرار العميل للمحاولة أكثر من مرة.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم وجود أوراق نقدية بالماكينة لبعض الفئات مثل 100 جنيه أو 50 جنيها أو عدم وجود نقدية كافية في الماكينة.

كما في بعض الأحيان رصيد حساب العميل قد يكون لا يكفي لسحب المبلغ المطلوب، أو مبلغ السحب أكثر من الحد الأقصى المسموح به للعميل يوميا.

سحب الماكنية للنقود بعد إتمام المعاملة

يصادف بعض العملاء خلال إجراء عملية سحب النقود قيام الماكينة بسحب الأموال فور إخراجها وخصمها من رصيد حساب العميل، بسبب وقوع خطأ فني أو أشتباه النظام الإلكتروني بالماكينة في العميل لتأخره في استلام الأموال.

وفي هذه الحالة يحتاج العميل للاتصال بخدمة الخط الساخن للإبلاغ عن المشكلة ويتم استرجاع الأموال في حساب العميل في غضون 5 أيام عمل بعد فحص البنك للشكوئ وجرد الماكينة والتأكد من صحة بلاغ العميل.

رفض معاملات إيداع الأموال

ترفض ماكينات الصراف الآلي في بعض الأوقات تنفيذ إجراء معاملة إيداع الأموال في حساب العميل ويأتي ذلك لعدة أسباب.

ومن أهم أسباب رفض الماكينة إيداع الأموال زيادة المبلغ عن الحدود القصوى للماكينة، أو تخطيها الحد الأقصى للإيداع وفي هذه الحالة يحتاج العميل إلى تجزئة مبلغ الإيداع على أكثر من مرة بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى المقررة له يوميا.

ومن ضمن الأسباب الأخرى أن بعض الأموال التي أودعها العميل في درج الماكينة تكون غير صالحة وبها بعض العيوب.

طلب إيصال مطبوع

وهناك أمر آخر برفض الماكينة تنفيذ عملية السحب لا يتعلق بالأموال، لكنه يرتبط بطلب العميل لاستلام إيصال ورقي بالعملية، وقد تكون الماكينة استنفذت الورق المتواجد لديها لطباعة الوصل، ما يعني أنها لن تتمكن من تنفيذ العملية لهذا السبب، ويكون الحل بأن يعيد العميل طلب السحب دون تلقي الإيصال الورقي.