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سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الأحد في 5 بنوك

09:56 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، 13 جنيها للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، 13 جنيها للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.97 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13 جنيها للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.95 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، 13 جنيها للبيع، بزيادة قرشين.

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