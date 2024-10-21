المشاط: محفظة التمويل التنموي تضم 105 مشروعًا بـ7 مليارات دولار بقطاعات التنمية في 2024-2025

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أنه تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024-2025.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليارات دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون، وفق بيان الوزيرة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي 1.4 مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي 20 مليون مواطن، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.

وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة.

وقد تم إبرام 18 شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة، وفق البيان.