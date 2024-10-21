6 عملات عربية تتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.86 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، 158.86 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.20 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.45 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، 129.08 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الريال القطري: 12.32 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، 13.36 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 67.97جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، 68.67 جنيه للبيع،بتراجع 9 قروش.