سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وتراجع في بنك الاسكندرية وأبو ظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.61 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.