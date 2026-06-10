الرئيسية أخبار مصراوى TV كله يرقص..احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية بنهاية الامتحانات في بورسعيد كتب : مصراوي 12:02 م 10/06/2026 بورسعيد تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الشهادة الإعدادية بورسعيد نهاية الامتحانات احتفالات الطلاب أخبار ذات صلة "الهندسة فرحتهم".. آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية في امتحان اليوم أخبار تباين اراء طلاب الاعدادية في امتحان اللغة ألانجليزية بالاسماعيلية أخبار سهل ومن المنهج.. آراء طالبات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حول أسئلة امتحانات أخبار