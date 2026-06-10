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كله يرقص..احتفالات طلاب الشهادة الإعدادية بنهاية الامتحانات في بورسعيد

كتب : مصراوي

12:02 م 10/06/2026

بورسعيد

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الشهادة الإعدادية بورسعيد نهاية الامتحانات احتفالات الطلاب

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