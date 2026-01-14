موعد مباراة مصر والسنغال والقناة الناقلة في تصفيات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
نيجيريا
المغرب
السنغال
مصر
لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "السنغال ستفوز على مصر 2-1"
حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
لاعب منتخب مصر السابق لمصراوي: "سنضع السنغال في الجيب"
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
بعد إصابته مع المنتخب.. بيراميدز يعلن موعد جراحة الصليبي لمحمد حمدي
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان