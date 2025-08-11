إطلاق نار يضرب قلب واشنطن .. والشرطة تحاصر وتعتقل المسلح

الرئيسية أخبار مصراوى TV إطلاق نار يضرب قلب واشنطن .. والشرطة تحاصر وتعتقل المسلح 11:45 م الإثنين 11 أغسطس 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا واشنطن أمريكا تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة لقاء نادر يجمع محمد رمضان ب "لارا ترامب".. فما قصته؟ أخبار جامعة ستانفورد تُسرّح 360 موظفًا بسبب سياسات ترامب أخبار احتجاجات في مدن أمريكية رفضا لتجويع غزة تنتهي باعتقالات أخبار إطلاق نار ودهس خارج ملهى ليلي بأمريكا… ما القصة ؟ أخبار