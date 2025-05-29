الرئيسية أخبار مصراوى TV صندوق النقد يدعو مصر لتقليص دور القطاع العام بشكل حاسم 10:28 ص الخميس 29 مايو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا صندوق النقد صندوق النقد الدولي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: أحمد المسلماني في منتدى دبي: "ثقافة الترند خطر على الأمن القومي" الأخبار المتعلقة نتفهم الوضع.. كواليس إطلاق المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد والرئيس يحدد أخبار مدير صندوق النقد ندرك تحديات المنطقة لذا نزيد الدعم لمصر أخبار مدير صندوق النقد مصر تعزز صلابة اقتصادها بشكل ملحوظ أخبار مدبولي نتطلع لمزيد من الشراكة الناجحة...مع صندوق النقد الدولي أخبار