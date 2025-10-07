إعلان

قريبا.. "خارج العيادة" بودكاست جديد لمصراوي يقدمه حسام زايد

كتب : مصراوي

10:00 م 07/10/2025

قريبا.. ''خارج العيادة'' بودكاست جديد لمصراوي يقدم

يطلق موقع مصراوي خلال الأيام المقبلة بودكاست جديدا بعنوان "خارج العيادة"، يقدمه الكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير جريدة الأهرام، والمتخصص في الشأن الطبي منذ أكثر من 30 عاما.

يأتي البودكاست في تجربة جديدة تهدف إلى تبسيط المعرفة الطبية، وطرح القضايا الصحية بطريقة قريبة من الناس، تجمع بين المعلومة الدقيقة والتجارب الحقيقية.

وقال زايد إنه يتابع عن قرب أحدث الأبحاث والابتكارات الطبية حول العالم، لينقل ما يدور داخل المؤتمرات ومراكز الأبحاث إلى حياة الناس اليومية، مؤكدًا أن "خارج العيادة" سيكون مساحة تجمع بين العلم والحياة، بعيدًا عن المصطلحات المعقدة واللغة الأكاديمية الجافة.

من المقرر إطلاق البودكاست قريبا عبر منصات مصراوي المختلفة، ليكون إضافة جديدة في تقديم المحتوى الطبي والإعلامي بشكل أكثر قربا وواقعية.

حسام زايد بودكاست خارج العيادة

