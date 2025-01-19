سهل تكون محارب وصعب تكون زي شعب غزة...رسالة المقاومة بعد وقف إطلاق النار

الرئيسية أخبار مصراوى TV سهل تكون محارب وصعب تكون زي شعب غزة...رسالة المقاومة بعد وقف إطلاق النار 12:10 م الأحد 19 يناير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث رسالة المقاومة وقف ا?طلاق النار غزة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: بث مباشر...جنازة والد النجمة ياسمين عبد العزيز بمسجد المشير طنطاوي الأخبار المتعلقة إعادة الإعمار والإدارة المؤقتة...هل تنقذ خطة بلينكن قطاع غزة من الفوضى؟ أخبار اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مربع سكني في محيط ساحة الشوا شرق مدينة غزة أخبار اللحظات الأولى عقب قصف الاحتلال منزلين في مخيم جنين أخبار ملفات إشكالية تُهدد اتفاق غزة… ما القصة ؟ أخبار