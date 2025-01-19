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سهل تكون محارب وصعب تكون زي شعب غزة...رسالة المقاومة بعد وقف إطلاق النار

12:10 م الأحد 19 يناير 2025
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رسالة المقاومة وقف ا?طلاق النار غزة
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