تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"

كتب : عمر صبري

08:00 ص 07/05/2026

أعلنت إدارة القبول المبكر جامعة عين شمس الأهلية إعفاء طلاب IGCSE الحاصلون على A/A* في English as a Second Language من اختبار اللغة الإنجليزية وذلك خلال موسم التقديم المبكر بتنسيق الجامعات 2026 - 2027.

وأشارت إدارة القبول المبكر جامعة عين شمس الأهلية أنه مطلوب يوم الاختبار أصل البطاقة أو جواز السفر وتأكيد الحجز مطبوعًا، وبالنسبة للطلاب الراغبين في الاستفسار اضغط هنا.


وكانت إدارة القبول والتسجيل بجامعة عين شمس قد كشفت عن مواعيد الاختبار المرحلة الأولى 2026/2027. وأوضحت أن مكان الاختبار مبنى كلية الألسن، معمل الحاسب الآلي، الدور الأرضي، مشيرة إلى أن موقع الاختبار على خرائط جوجل اضغط هنا.

ونوهت أنه ولحجز الموعد أو متابعة حالة الطلب استخدم رابط بوابة التسجيل التي قدمت منها طلبك، أو استعده عبر اضغط هنا.


