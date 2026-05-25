عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجه الوزير بالإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي للخارج، وتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي متابعة تنفيذ هذا التوجيه.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP System) ، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري.

كما وجه الوزير باستمرار مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والاهتمام بمخرجات منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة، ومتابعة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

ووجه الوزير بضرورة استمرار متابعة انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بالجامعات والمعاهد، وكذلك الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس وافق على إنشاء فرع لجامعة القاهرة بدولة إريتريا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع ترشيحات الجامعات لتكوين فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزهيري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، ورئيس الجانب المصري في المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مجال البحث العلمي والابتكار "برنامج أفق أوروبا Horizon Europe".

وتابع المجلس موقف الجامعات من إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.

واستعرض المجلس تقارير الجامعات بشأن مراكز التميز بها، بهدف مشاركتها في التعاون مع مراكز التميز بجامعة هيروشيما باليابان، بما يعود بالنفع على جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، للاطلاع على تجارب الجامعات في ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP System).

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بشأن دليل المعدات الرياضية التي تم تطويرها وتصنيعها من قبل شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها (شركة مملوكة بالكامل للجامعة)، حيث قامت الشركة بتطوير وتصنيع أجهزة ومعدات رياضية مصممة للحدائق والأماكن المفتوحة، في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالجوانب الأكاديمية والصحية والنفسية، وتعزز الصحة واللياقة البدنية لدى الطلاب ومنتسبي الجامعة.

وأحيط المجلس علمًا بالتقرير الربع سنوي لأنشطة جامعة قنا، خلال الفترة من فبراير 2026 وحتى أبريل 2026.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة حول نتائج استبيان أجرته الجامعة حول خريجي جامعة القاهرة وسوق العمل، وشارك فيه 7000 من خريجي الجامعة، وأوضحت نتائجه أن معدل التوظيف الكلي 72% ممن شملتهم الدراسة.

وخلص التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب العملي، وكذلك تحديث البرامج الدراسية، ودعم وحدات الدعم الوظيفي، ووضع مرصد لوظائف المستقبل.



