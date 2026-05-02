أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف حملة إعلامية توعوية بعنوان "ما وراء الصورة"، بهدف تسليط الضوء على تأثير المقارنات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب، وذلك في إطار مشروعهم التطبيقي داخل الكلية.

رصد ظاهرة المقارنات على السوشيال ميديا

رصد فريق العمل من خلال متابعته اليومية لمنصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك، انتشار ظاهرة المقارنة بين المستخدمين، خاصة فئة الشباب، في ظل تأثرهم بالمظاهر المثالية التي يعرضها بعض المؤثرين وصناع المحتوى، الأمر الذي يؤدي تدريجيًا إلى انخفاض مستوى الرضا عن الذات.

حملة طلابية لتغيير الوعي والسلوك

أكد القائمون على الحملة أن "ما وراء الصورة" لم تكن مجرد نشاط أكاديمي، بل مبادرة توعوية تستهدف إحداث تغيير حقيقي في وعي وسلوك الجمهور، من خلال تسليط الضوء على مخاطر المقارنات المستمرة وتأثيرها على تقدير الذات والصحة النفسية.

تنفيذ متكامل لمراحل الحملة

أشار الطلاب إلى أنهم قاموا بتنفيذ جميع مراحل الحملة بأنفسهم، بدءًا من البحث والتحليل، مرورًا بإنتاج المحتوى وإدارة النشر والتفاعل مع الجمهور، وصولًا إلى جمع البيانات وتقييم الأداء أثناء وبعد التنفيذ، بما يعكس تجربة عملية متكاملة في مجال العلاقات العامة.

وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة القبول الذاتي وتقليل تأثير المقارنات السلبية، إلى جانب رفع الوعي بآثار ما يُعرف بـ"ثقافة المقارنة"، بما يسهم في تحسين الصحة النفسية وتعزيز قيم الرضا والتوازن داخل المجتمع.

تجربة تطبيقية تعكس واقع الإعلام الرقمي

اختتم فريق العمل بأن تنفيذ الحملة شكّل تجربة تطبيقية مهمة أتاحت لهم التفاعل المباشر مع الجمهور وفهم أعمق لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تقدير الذات، مؤكدين أن المشروع نجح في الدمج بين الجانب البحثي والتحليلي والتطبيقي، وتقديم نموذج توعوي يسهم في بناء وعي شبابي أكثر إيجابية تجاه الذات والآخرين.

اقرأ أيضًا:

"رسالة إنقاذ للشباب".. طلاب إعلام الأزهر يطلقون حملة "حياتك أغلى" لمواجهة الإدمان

طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع "حكاية مكان" لتعزيز الوعي السياحي في مصر

"من يتحكم في حياتنا؟".. طالبات إعلام الأزهر يطلقن "ريموت كنترول" لإعادة التفكير في حرية الاختيار