قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكليف الدكتور ممدوح معوض قائما بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي بجانب عمله رئيسا للمركز القومي للبحوث وذلك لمدة 3 أشهر، بدلا من الدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي.

والدكتور ممدوح معوض على حسن، أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية، معهد بحوث التقنيات الحيوية، حاصل على بكالوريوس العلوم عام 1989، وماجستير الكيمياء الحيوية عام 1995، ودكتوراة الكيمياء الحيوية عام 2000 من قسم الكيمياء الحيوية، كلية العلوم، جامعة عين شمس.

تدرج فى السلم الوظيفى بالمركز القومى للبحوث ابتداءً من مساعد باحث (فى الفترة من 17/7/1994 وحتى 24/1/1996) ثم باحث مساعد (من 25/1/1996 وحتى 25/12/1999) ثم باحث (من 29/2/2000 وحتى 29/4/2005)، ثم أستاذ مساعد ( 30/4/ 2005 وحتى 2/5/2010)، ثم أستاذ باحث (من 3/5/ 2010 وحتى الآن) بقسم الكيمياء الحيوية – معهد بحوث التقنيات الحيوية – المركز القومي للبحوث.

كما شغل العديد من المناصب الإدارية بالمركز القومى للبحوث ابتداءً من أمين ونائب رئيس قسم الكيمياء الحيوية (فى الفترة من 2002 وحتى 2010)، أمين شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى (من 2010 وحتى 2015)، وكيل شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى (من 31 يناير 2016 حتى 10 فبراير 2018)، رئيس شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى (من 10 فبراير 2018 حتى 7 نوفمبر 2018)، نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية (من 27 يوليه 2020 حتى 26 يوليه 2024).

أصقلته هذه المناصب الإدارية كثيرًا وساعدته بالإلمام بجميع إداريات المركز القومى للبحوث وكذلك الاضطلاع على سياسات البحث العلمى وكذلك فقد أتاحت تلك الفترة الانفتاح على العالم الخارجى ومتابعة أنظمة وتطورات البحث العلمى بالدول المختلفة من خلال المنصب كمسئول عن العلاقات الدولية.

حيث قام خلال فترة تولى منصب نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية بالقيام بالعديد من الزيارات الخارجية لمناقشة سبل التعاون العلمى مع الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية الدولية المناظرة وإبرام وتوقيع العديد من الاتفاقيات، هذا بالإضافة إلى رئاسة وعضوية العديد من اللجان والمجالس داخل وخارج المركز وأيضًا الحصول على العديد من دورات إعداد القيادات البحثية والدورات القيادية الأخرى والتى من خلالها تم التعرف على مختلف القوانين الحاكمة وخاصة فى مجال البحث العلمى.

أما عن الإنجاز العلمى فقد قام بنشر أكثر من 175 بحث فى مجلات علمية عالمية حيث بلغ عدد الاستشهادات 3300 ومعامل هيرش 35 (طبقًا لتقييم Scopus) كما بلغ عدد الاستشهادات 4500 ومعامل هيرش 38 (طبقاً لتقييم Google Scholar) بالإضافة إلى تأليف عدد 12 كتاب دولي ومحلي – كما قام بالإشراف على أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراة – كما شارك فى أكثر من 23 مشروع بحثى ممول من جهات محلية ودولية وحاصل على عدد 2 براءة اختراع.

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة المركز القومى للبحوث التشجيعية فى مجال الكيمياء عام 2004، وجائزة التفوق العلمى فى مجال العلوم الأساسية عام 2012، جائزة التمييز فى المخرجات البحثية وأعلى معامل هيرش وأعلى معامل تأثير فى الأعوام من 2010 إلى 2015، بالإضافة للحصول على العديد من شهادات التقدير والتكريم من مجلسى النواب والشيوخ وكذلك من بعض الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى.

كما شارك بالتحكيم الدولي والمحلى للعديد من الأبحاث والرسائل العلمية والمشروعات والجوائز والترقيات. كما شغل عضوية العديد من اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والإدارية والتى بلغت أكثر من 22على المستوى الدولى وحوالى 70 على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى عضوية أكثر من 190 من هيئات تحرير ونشر مجلات علمية دولية تصدر من دور نشر عالمية مرموقة. كما شارك بالحضور فى أكثر من 45 من الدورات التدريبية وورش العمل الدولية والمحلية بالإضافة إلى المشاركة بالحضور فى أكثر من 80 من المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية، شارك بالتنظيم والتدريس فى أكثر من 110 دورة تدريبية لشباب الباحثين وفنيين وكذلك الكادر البحثى بالمركز ومن خارج المركز.

