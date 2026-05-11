كشف المجلس الأعلى للجامعات عن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

,قرر المجلس تطبيق القواعد والضوابط الآتية بداية من العام الدراسي 2014/2025 فيما يخص كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

1-الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2-الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

3-الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات أنه فيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة "عمارة"):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

وشدد على ضرروة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وأكد على وضع جميع الطلاب "بنين، بنات" تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

وأشار إلى قبول الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل بنسبة 5 % عن مجموع القبول بالجامعات الخاصة والأهلية كحد أدني، وذلك عام الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويكون ذلك عن طريق الإدارة العامة للبعثات - وزارة التعليم العالى بحيث لا تقوم باصدار تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة ويطلب من الطالب بيان من مكتب التنسيق بمجموع الطالب، والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب فى الدراسة فيه.

وأضاف: وأن يقوم الطالب بمراجعة قائمة الجامعات التى سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دول (اوكرانيا - جورجيا - أرمينيا - كازاخستان - روسيا)، حيث تم البحث في التصنيفات الدولية عن الجامعات في هذه الدول والتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية فيها للدراسة وإبداء الرأي، وبناءا عليه تم التوصل إلى قوائم الجامعات على النحو التالي قائمة بالجامعات في دولة روسيا حيث تم تحديث هذه القائمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات وذلك على النحو التالي:

1- M. V. Lomonosov Moscow State University

2- Bauman Moscow State Technical University

3- Moscow Institute of Physics and Technology

4- Saint Petersburg State University

5- National Research Nuclear University "MEPhI"

6- National Research University Higher School of Economics (HSE University)



وأوضح أن ذلك للذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتباراً من العام الجامعى 2025/2026، حيث سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط ولن يتم النظر فى معادلة أي شهادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءاً من العام الجامعى 2025/2026 ، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا العام فسوف يتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات حرصه الكامل على مصلحة الطلاب إلا أنه فى حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها دون مسئولية على وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

إقرأ أيضًا:

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"