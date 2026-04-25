انطلقت حملة "حولهن" كإحدى المبادرات التوعوية بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، بهدف نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية بين الأمهات، والتوعية بأهميتها الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الرضاعة الصناعية، وفي مقدمتها زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

محتوى توعوي مبسط لتصحيح المفاهيم الخاطئة

تركز الحملة على تقديم محتوى مبسط ومدعوم بالمعلومات الطبية الدقيقة، يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الرضاعة الطبيعية، وتشجيع الأمهات على اتباع ممارسات صحية منذ الأيام الأولى بعد الولادة.

ويتم ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات توعوية، وقصص إنسانية، ورسائل تحفيزية موجهة للأمهات.

التعاون مع الخبراء لضمان دقة المعلومات

تحرص"حولهن" على التعاون مع متخصصين في المجال الطبي والجهات المعنية، لضمان تقديم محتوى علمي موثوق يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا صحة المرأة، وتعزيز دور الوقاية والتثقيف الصحي.

حوار مع مسؤولين في الصحة والبيئة

ضمن أنشطتها التوعوية، أجرت الحملة حوارين مع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمتحدث السابق باسم وزارة البيئة، تناولت فيهما الأبعاد الصحية والبيئية للرضاعة الطبيعية وأثرها على صحة الأم والطفل والمجتمع.

وتأتي الحملة ضمن جهود أوسع تستهدف دعم صحة المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من إيمان القائمين عليها بأن التوعية تمثل الخطوة الأولى نحو الوقاية وتقليل المخاطر الصحية.

فريق العمل والإشراف الأكاديمي

تُنفذ حملة حولهن تحت إشراف الدكتورة هالة السيد بقسم العلاقات العامة والإعلان، وبمساعدة نورهان عبدالنبي، المدرس المساعد بالقسم، وبمشاركة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة، وهم: بسملة أنور، حبيبة هاني، حبيبة حمدي، فاطمة سمير، فاطمة عادل، منة ياسر، منة أيمن، مريم عزت، مريم متولي، فرح دقشومي، شهد سرور، آية إكرامي، سما أسامة، سلمى سيد، أنستاجيا أيمن، مي حسن، صبري حسن، إبراهيم ممدوح، علاء إبراهيم، كريم خيري، محمد عمر، أحمد هاشم، ومحمد توفيق.

اقرأ أيضًا:

"رسالة إنقاذ للشباب".. طلاب إعلام الأزهر يطلقون حملة "حياتك أغلى" لمواجهة الإدمان



طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع "حكاية مكان" لتعزيز الوعي السياحي في مصر



