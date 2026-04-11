نشرت جامعة القاهرة الصور الأولى من موقع الحريق المحدود الذي نشب بمستشفى الطوارئ والاستقبال قصر العيني التابعة لكلية الطب.

وأكدت جامعة القاهرة أنه وفي ضوء ما تم رصده من نشوب حريق داخل مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني نتيجة ماس كهربائي أدى إلى تصاعد الأدخنة، كان محدودًا ومقتصرًا علي غرفة الكهرباء الخاصة بوحدة التكييف المركزي، ولم يمتد إلى أي من الأقسام الطبية أو غرف المرضى.