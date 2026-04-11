وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان جاهزية المنظومة الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أكد الوزير أهمية انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال على مدار الساعة، مع ضمان جاهزية الأطقم الطبية من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والفنيين بكامل جاهزيتهم، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، مع ضرورة التأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وأقسام العناية المركزة، إلى جانب تفعيل غرف الأزمات والطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمتابعة الموقف.

كما أكد على أهمية متابعة تنفيذ خطط الطوارئ، مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال هذه الفترة.