ورقية.. قرار من سياحة وفنادق العاصمة بشأن امتحانات الميد تيرم للفصل الثاني 2026

كتب : عمر صبري

06:55 م 09/03/2026 تعديل في 06:55 م

جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"

كشفت عميدة كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة حلوان سابقا، الدكتور سها عبدالوهاب، عن الإجراءات والقواعد المنظمة لامتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 2025 - 2026.

وأضافت عبدالوهاب خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات بصورة ورقية لكافة الفرق الدراسية، كما تعقد خلال ساعات المحاضرات حيث يخصص جزءا منها لإجراء امتحان الميدتيرم.

وشددت عميد كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة على تطبيق كافة الإجراءات التي تحافظ على الأجواء العامة وتحقيق سبل الراحة والهدوء لعقد الامتحانات.

وأوضحت أنه سيتم بدء امتحانات الميد تيرم مباشرة عقب إجازة عيد الفطر على أن يتم نشر كافة الجداول الطلابية عبر المنصات الرسمية للكلية للتأكيد على الطلاب.

وأشارت إلى تطبيق كافة إجراءات اللائحة على الطلاب غير الملتزمين بالقواعد حرصا على هدوء العملية الامتحانية بالإضافة إلى تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال ساعات الامتحانات للرد على الاستفسارات.

امتحانات الميد تيرم جامعة العاصمة كلية السياحة والفنادق

