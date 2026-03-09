أعلنت جامعة عين شمس الأهلية إعادة فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بجميع برامج كلياتها للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بكليات الطب، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والأعمال، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتميزين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتطورة.

وأوضح الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن قرار إعادة فتح باب التقديم المبكر جاء استجابةً للطلبات التي تلقتها الجامعة عبر قنواتها الرسمية المختلفة، مؤكدًا أن الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة يعكس الثقة المتنامية في مستوى البرامج التعليمية التي تقدمها، والتي تعتمد على أحدث النظم التعليمية والمعايير الأكاديمية العالمية.

وأضاف أن باب التقديم المبكر يُفتح حتى 17 مارس، من خلال الموقع الرسمي للجامعة اضغط هنا‏، على أن يتم سداد رسوم التقديم المقررة على حساب جامعة عين شمس الأهلية وفقًا للإجراءات المعلنة.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن القبول النهائي يخضع لاستيفاء عدد من الشروط، من بينها تحقيق الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي يحددها مديرو البرامج، فضلًا عن استيفاء الحد الأدنى للدرجات في المواد المؤهلة لكل برنامج، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكدت الجامعة استمرار سعيها لتقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين الجودة الأكاديمية والتدريب العملي، مع ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.



