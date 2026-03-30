استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور مايكل هوخ، رئيس جامعة بون الألمانية، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، والدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية (GIU)، وعدد من القيادات الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وفي تأكيد واضح على تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والألمانية، وتعزيز جسور التعاون بينها.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية في عدد من التخصصات ذات الأولوية، من بينها الزراعة، والطب، والقانون، والآداب، والعلوم الأساسية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز التكامل الأكاديمي بين المؤسستين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن اللقاء يعكس توجه جامعة القاهرة نحو بناء شراكات نوعية مع الجامعات العالمية الرائدة، تقوم على التكامل المعرفي وتبادل الخبرات، وليس مجرد التعاون التقليدي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية منفتحة تسعى من خلالها إلى تقديم برامج تعليمية مشتركة تواكب المعايير الدولية، وتُعزز من فرص الطلاب في الاندماج في بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن التعاون مع جامعة بون يُمثل إضافة نوعية لشبكة علاقات الجامعة الدولية، خاصة في ظل ما تتمتع به الجامعتان من ثقل أكاديمي وبحثي، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير برامج مشتركة ومشروعات بحثية ذات تأثير ملموس.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة لبلورة مجالات التعاون المقترحة، ووضع آليات تنفيذ واضحة من خلال اجتماعات دورية، بما يضمن سرعة تفعيل ما يتم الاتفاق عليه، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون وتنسيق البرامج والأنشطة المشتركة بين الجامعتين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مايكل هوخ عن تقديره لجامعة القاهرة، مؤكدًا اهتمام جامعة بون بتوسيع نطاق التعاون معها، لا سيما في المشروعات البحثية المشتركة والتبادل الأكاديمي، بما يعكس رغبة حقيقية في بناء شراكة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات.

وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وأحد خريجي جامعة القاهرة المتميزين، أن هذا اللقاء يُمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجامعات المصرية والألمانية يفتح آفاقًا واعدة لتطوير البرامج المشتركة، وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية وإعداد خريجين بمهارات عالمية.

حضر اللقاء عدد من القيادات الأكاديمية من الجانبين، ومن بينهم أ.يمنى الشاذلي مساعد رئيس مجلس الأمناء للعلاقات الدولي، والدكتورة هايدي بيومي المشرف العام علي مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، حيث تناولت المناقشات سبل تحويل التعاون إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز من الحضور الدولي للجامعتين.

وجدير بالذكر أن جامعة بون الألمانية، التي تأسست عام 1818، تُعد من الجامعات المرموقة عالميًا، حيث تحتل المرتبة 68 عالميًا وفق تصنيف شنغهاي، وتتميّز بقوة أدائها في عدد من التخصصات، لاسيما في مجالات العلوم الأساسية والاقتصاد والعلوم الإنسانية، بما يعكس مكانتها الأكاديمية المتميزة وتأثيرها الدولي.