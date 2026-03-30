استضافت جامعة العاصمة ندوة تعريفية حول برنامج كراسي اليونسكو وشبكات UNITWIN، والذي يُعد أحد أبرز برامج منظمة اليونسكو لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي من خلال الشراكات الدولية وتبادل المعرفة.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز حضورها الدولي من خلال الانخراط الفعّال في المبادرات والبرامج العالمية المرموقة، وعلى رأسها برامج منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

أوضح أن برنامج كراسي اليونسكو وشبكات UNITWIN يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين للمشاركة في مشروعات دولية ذات تأثير ملموس على قضايا التنمية.

أشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية الاستفادة من هذه البرامج الدولية في دعم البحث العلمي، وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي، بما يتيح للباحثين الانخراط في شبكات بحثية متقدمة وتبادل الخبرات مع نظرائهم على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في رفع كفاءة البحث العلمي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعقد هذه الندوة بتنظيم مشترك بين منظمة اليونسكو، والوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، وجامعة العاصمة، وباستضافة حرم جامعة العاصمة، وذلك بهدف التعريف بأهداف البرنامج، وآليات التقديم، وفرص إنشاء كراسي اليونسكو أو الانضمام إلى شبكات UNITWIN، إلى جانب استعراض مجالات التعاون في قطاعات التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصال والمعلومات.

كما تتضمن الندوة عرضًا لخبرات وتجارب بعض كراسي اليونسكو القائمة في مصر، مع إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مشاركة الجامعات المصرية في هذا البرنامج العالمي، والاستفادة من شبكاته في دعم الابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وتستهدف الندوة القيادات الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، ومسؤولي التعاون الدولي، وكل المهتمين بتطوير الشراكات الأكاديمية والاستفادة من البرامج الدولية.

إقرأ أيضا

استئصال ورم من قلب طفل بقصر العيني دون التأثير على الصمام - صور

4 فوائد طبية لورد النيل تحوله من تحدٍ بيئي إلى صناعات