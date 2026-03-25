أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق متابعة جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، وانتظام المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بمختلف الكليات، مع متابعة مستمرة من القيادات الأكاديمية لضمان الالتزام بالجداول الدراسية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس جامعة القاهرة الأهلية برفع درجة الاستعداد في كافة الكليات، في ضوء قرب انعقاد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، وتوفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب أداءها بسهولة ويسر، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

كما شدد رئيس الجامعة على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، إلى جانب المتابعة اليومية للأداء داخل الكليات، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ، مؤكدًا استمرار الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها في إطار متوازن يدعم العملية التعليمية.

وفي ضوء توجهات الدولة، وجّه رئيس الجامعة كافة المعنيين بضرورة الالتزام الكامل بحزمة الإجراءات المعلنة لترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل الاستخدام الأمثل للإضاءة والأجهزة الكهربائية، وضبط تشغيل أجهزة التكييف وفق الاحتياج الفعلي، وذلك في إطار مسؤولية الجامعة نحو دعم جهود الدولة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على انتظام العملية التعليمية.