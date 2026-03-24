يقام المؤتمر العلمي التاسع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة "حقوق الملكية الفكرية للفنانين في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، 26 أبريل 2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة: تمثل الملكية الفكرية أحد الركائز الأساسية لدعم الإبداع والابتكار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أعادت تشكيل مفاهيم الإنتاج الفني والمعرفي، وتحرص الجامعة على دعم كافة الجهود العلمية التي تستهدف حماية حقوق المبدعين، وتعزيز الوعي بأهمية صون الملكية الفكرية كأحد مقومات التنمية المستدامة، ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد دور المؤسسات الأكاديمية في مواكبة التحديات الراهنة، وطرح رؤى علمية تسهم في بناء بيئة تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق.

ويترأس المؤتمر الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وأستاذ الاقتصاد، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التداخل المتزايد بين الإبداع البشري والتقنيات الذكية، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الفنانين لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الإنتاج الثقافي والفني.

وأضا جاد الله: نرحب بجميع الباحثين والمتخصصين في المؤتمر العلمي التاسع، الذي يمثل منصة علمية رفيعة لمناقشة التحديات القانونية والاقتصادية التي فرضها الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، ونسعى من خلاله إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الفنانين وتحافظ على حقوقهم في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، لمناقشة محاور متعددة تتناول الإطار القانوني لحماية حقوق الفنانين، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع، وآليات التوازن بين حرية الابتكار وضمان الحقوق الفكرية.

ويُعقد المؤتمر بمقر مجمع الفنون والثقافة بجامعة العاصمة.

ودعت إدارة المؤتمر الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال الرابط التالي



ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الدور الريادي الذي يقوم به المعهد القومي للملكية الفكرية في دعم البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين في مختلف المجالات.

بمشاركة شركات وبنوك.. موعد ملتقى توظيف جامعة القاهرة للطلاب والخريجين





وزير التعليم العالي: نسعى لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ





طريقتان رسميتان للتبرع لمعهد الأورام جامعة المنوفية



