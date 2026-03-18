شهدت جامعة القاهرة الأهلية انتظامًا ملحوظًا في امتحانات أعمال السنة التحريرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بالوحدة الدراسية (BMS 103)، في أجواء اتسمت بالانضباط الأكاديمي والتأمين الكامل، بما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة التعليمية والتقويم الموضوعي.

وجرت الامتحانات داخل قاعات مجهزة وفق أحدث النظم التعليمية، مع تطبيق إجراءات تنظيمية تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوفير بيئة ملائمة تساعد على الأداء الأمثل، تحت إشراف مباشر من قيادات الجامعة، وبمشاركة فاعلة من أساتذة كليات الطب بقصر العيني، بما يعزز من دقة العملية الامتحانية وموثوقية مخرجاتها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن انتظام أعمال الامتحانات يعكس كفاءة المنظومة التعليمية والإدارية بالجامعة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق التوازن بين الانضباط والمرونة، بما يضمن مصلحة الطالب وجودة التقييم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن تصميم الامتحانات جاء متوافقًا مع مخرجات التعلم المستهدفة، مع التركيز على قياس الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط، مؤكدًا أن مشاركة أساتذة قصر العيني في أعمال اللجان تسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي وتوحيد معايير التقييم على مستوى القطاع الصحي.

كما أشارت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، إلى أن العملية الامتحانية تمت وفق خطة تنظيمية دقيقة شملت توزيع اللجان، وتوفير الدعم الأكاديمي والإداري للطلاب، فضلًا عن الالتزام الكامل بضوابط الجودة والاعتماد.

وأكدت أن وجود نخبة من أساتذة قصر العيني داخل اللجان يمثل قيمة علمية مضافة، ويعكس عمق الشراكة بين مؤسسات القطاع الصحي في دعم العملية التعليمية.

وتواصل الجامعة جهودها لضمان سرعة ودقة أعمال التصحيح والرصد، تمهيدًا لإعلان النتائج في إطار من الشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في منظومة التقييم بالجامعة.

