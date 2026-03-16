قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة إيمان صلاح الدين المحلاوى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، وفريقها البحثي، لفوزها بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026، عن ابتكارها الهندسى بعنوان "طريقة مبتكرة لإنتاج الصلب القابل للسحب العميق "، والذي تم تسجيله كبراءة اختراع من خلال مكتب التايكو باسم جامعة القاهرة، برقم EGP 358/2025 وتم تطبيقه مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب بيان، جاء هذا التتويج، ضمن فعاليات الدورة 51 لمعرض جنيف الدولي للاختراعات، والذي يُعد من أكبر وأعرق المحافل العلمية على مستوى العالم في مجال الابتكار، ويُقام تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو - WIPO)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست عام 1967 بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الإبداع والاختراع عالميًا، من أجل مستقبل أكثر استدامة وتطورًا.

وأشاد د.محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز العالمي الذي يرسّخ مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة رائدة في البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن فوز د. إيمان صلاح الدين المحلاوي وفريقها البحثي، يعكس تميز الكفاءات العلمية داخل كلية الهندسة أعرق مدرسة هندسية في مصر والمنطقة العربية، ويؤكد قدرة أساتذتها وباحثيها، على المنافسة في مختلف المحافل الدولية، كما يمثل دافعًا قويًا لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للاستمرار في الابتكار والبحث والتطوير، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية، عبر الدور الاستشارات والمشاركة في تنفيذ كبريات المشروعات القومية .

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذا الفوز يُجسد رسالة كلية الهندسة ودورها في قيادة التقدم العلمي، وتقديم حلول هندسية مبتكرة تواكب تطورات العصر وتخدم المجتمع بمشاركاتهاالمختلفة في الأعمال الاستشارية والتنفيذية في كبريات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن إدارة جامعة القاهرة تقدم كافة أوجه الدعم وتعمل على توفير المناخ الملائم للبحث العلمي وتحرص باستمرار على تطوير البنية التحتية بكلياتها ومراكزها البحثية، لتظل الجامعة منارة علمية تواصل ترسيخ حضورها في المحافل العالمية.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد شوقي سعد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الإنجاز الذي حققته الدكتورة إيمان المحلاوي وفريقها البحثى، يُمثل إضافة نوعية لرصيد الإنجازات العلمية التي تفخر بها جامعة القاهرة العريقة التي تُعد منبرًا للعلم والبحث والابتكار، وصرحًا أكاديميًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي.



وأضاف د. محمد شوقي سعد أن الابتكار تم تسجيله كبراءة اختراع عام 2025 باسم جامعة القاهرة، من خلال مكتب التايكو، مشيرا إلى أن الابتكار حصل على الدعم الفنى والمالي لاستكمال ملفات التسجيل، ومن المتوقع منحه البراءة قريبا، علما بإنه تم تطبيقه مع مصانع الهيئة العربية للتصنيع.



