التعليم العالي: الجامعات والمعاهد جاهزة لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الترم الثاني

كتب : عمر صبري

06:43 م 06/02/2026

الدكتور أيمن عاشور

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات والمعاهد أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال 4 ملايين طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026، مشيرًا إلى جاهزية الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة ومتابعة انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وبحسب بيان، يشمل الاستعداد توفير البيئة التعليمية المناسبة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية، بما يضمن بدء العملية التعليمية بشكل سلس.

كما تولي الجامعات والمعاهد اهتمامًا خاصًا بصحة وسلامة الطلاب، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية داخل المنشآت الجامعية، إلى جانب متابعة انتظام أعضاء هيئة التدريس والإداريين لضمان تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة.

وأكدت الوزارة أن الجامعات والمعاهد تعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم للطلاب في جميع التخصصات، مع تعزيز الخدمات الإرشادية والأكاديمية لمساعدتهم على تحقيق النتائج الأكاديمية والمهنية المأمولة.

