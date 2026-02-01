عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر الأهلية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة المبذولة من قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025/2026.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجه الوزير أيضًا بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، في تصنيف ويبومتركس العالمي بنسخة يناير 2026 لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف، كما تميزت الجامعات المصرية في معظم التخصصات الأكاديمية، في تصنيف ويبومتركس العالمي حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية في العديد من المجالات مقارنة بنتائج العام الماضي، ففي مجال الهندسة ارتفع من 28 ليصبح 29 جامعة، وفي مجال العلوم الطبية ارتفع من 23 جامعة ليصبح 28 جامعة، وفي علوم الحاسب ارتفع من 17 جامعة ليصبح 21 جامعة، وحافظت الجامعات على نفس العدد في العلوم الفيزيائية وبلغ 28 جامعة، وكذلك في علوم الحياة تم إدراج 23 جامعة، بينما ارتفع عدد الجامعات المُدرجة في مجال العلوم الاجتماعية من 10 جامعات ليصبح 13 جامعة، وفي الاقتصاد والأعمال زاد العدد من 5 جامعات ليصبح 8 جامعات، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مقدمتها، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، وذلك تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بهدف تمكين الشباب من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة أسيوط، بهدف التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريس والبحث العلمي والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية، وتنظيم برامج تدريبية وبحثية بمرحلة الدراسات العليا.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، لوضع المعايير والجدول الزمني لمسابقة أفضل الجامعات لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على أن تُقام بشكل دوري بداية من العام الجامعي 2025/2026.

كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج الإعلامي للجامعات المصرية عبر مختلف المنصات، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج، وإنشاء شراكات دولية فعالة من أجل تعليم عابر للحدود.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والمعنية بإعداد دراسة حول مشروع تخصيص 16000 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية.

وناقش المجلس آليات تجديد الرخص والدعم الفني لأجهزة حماية شبكات المعلومات بالجامعات الحكومية، لحمايتها من الهجمات والاختراقات السيبرانية.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني