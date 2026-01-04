حقق الطالب كريم السجيني، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصوله على المركز الأول في البطولة العربية للأندية لكرة الماء، التي أُقيمت بدولة الكويت، في مشاركة تعكس تميز الشباب المصري وقدرته على المنافسة في المحافل العربية.

وأعرب الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن اعتزازه بما حققه الطالب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يتجاوز كونه نجاحًا فرديًا أو خاصًا بكلية بعينها، ويعكس صورة إيجابية لطلاب جامعة القاهرة بوجه عام، وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات إلى جانب مسيرتهم العلمية.

كما تقدّمت الدكتورة حنان مبارك، وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون التعليم والطلاب، بخالص التهنئة للطالب، مشيدة بما حققه من إنجاز مشرف، ومؤكدة حرص الكلية على دعم طلابها وتشجيعهم على التميز في الأنشطة المختلفة، بما يُسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين التفوق العلمي والنجاح الرياضي.

وأضافت: يُعد هذا الإنجاز نموذجًا مشرفًا لطلاب كلية طب قصر العيني، ويؤكد استمرار حضورهم المتميز في مختلف المجالات، ورفعهم لاسم كليتهم وجامعتهم في المحافل العربية.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات