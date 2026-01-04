اختيار أستاذ من جامعة القاهرة رجل العام في مصر والشرق الأوسط

تقدّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ورئيس الفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، بمناسبة اختياره «رجل العام في مصر والشرق الأوسط» من قِبَل الجمعية الدولية، تقديرًا لإسهاماته العلمية والطبية الرائدة.

وأكد الوزير أن هذا التكريم الدولي يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها الأطباء والعلماء المصريون على الساحة العالمية، ويجسّد ما تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تطور نوعي في المجالات الطبية والبحثية، بدعم من القيادة السياسية.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، والمشرف على برنامج زراعة الكبد بها، من رواد مجال زراعة الكبد في مصر، ورئيس الفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام.

