حققت جامعة العاصمة حلوان سابقًا المركز الثاني في منافسات كرة السلة 3×3، ضمن فعاليات اليوم الأول لانطلاق نموذج محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026، بالتزامن مع نهائيات دوري الجامعات والمعاهد المصرية (النسخة 53)، والتي يستضيفها نادي جامعة حلوان خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 1 فبراير 2026، بمشاركة موسعة من الجامعات والمعاهد المصرية.

وبحسب بيان، جاء هذا الفوز وسط منافسات قوية شاركت فيها 31 جامعة، حيث أسفرت نتائج اليوم الأول في كرة الساة 3×3 عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول، وحصول جامعة العاصمة على المركز الثاني، بينما جاءت الجامعة الأمريكية في المركز الثالث، في أجواء تنافسية عكست المستوى الفني المرتفع للبطولة.

ويُعد دوري الجامعات والمعاهد المصرية أكبر الفعاليات الرياضية الطلابية على مستوى الجمهورية، إذ يضم 20 لعبة رياضية متنوعة تشمل: (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة 3×3، تنس الطاولة، التنس، الإسكواش، الريشة الطائرة، البادل، الشطرنج، الجودو، الكاراتيه، المصارعة، ألعاب القوى، السباحة، السباحة بالزعانف، الخماسي الحديث، السلاح).

ويشهد الدوري مشاركة واسعة تعكس حجم الاهتمام بالرياضة الجامعية، بمشاركة 28 جامعة حكومية، وأكثر من 34 جامعة خاصة، و30 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، إلى جانب أكثر من 215 معهدًا عاليًا، في صورة تؤكد الدور الحيوي للرياضة في بناء شخصية الطالب وتعزيز روح المنافسة والانتماء.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، أن الجامعة تضع الأنشطة الطلابية في صميم رسالتها التعليمية، فهي جزء لا يتجزأ من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المتعددة، سواء كانت رياضية، ثقافية أو فنية، كما تؤكد الجامعة على التزامها بدعم كل طالب لتحقيق أفضل ما لديه، وتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب واكتشاف القدرات الكامنة، فالأنشطة الطلابية هي مدرسة للتعلم خارج القاعات الدراسية، تزرع روح العمل الجماعي والانضباط، وتشجع المنافسة الشريفة، وتعد الطلاب للمشاركة الفاعلة في الحياة الأكاديمية والمجتمعية.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول وسط أجواء تنظيمية متميزة وإشادات واسعة، على أن تتواصل المنافسات خلال الأيام المقبلة في مختلف الألعاب، وسط تطلعات لمزيد من الإنجازات الرياضية لجامعة العاصمة وباقي الجامعات المشاركة.

