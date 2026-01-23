أصدرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت عمادة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، العدد الثالث عشر من النشرة الإخبارية في ثوبها الجديد، والذي هو العدد الأول بعد أن شرفت بتعييني عميدا للكلية، ليكون شاهدا وتوثيقا لأنشطة الكلية والأحداث المرتبطة بها في الثلث الأخير من عام 2025.

وقال الدكتور ياسين الشاذلي إن هذاا العدد هــو العدد الأول الذي أقدم له بعد أن شرفت بصدور القرار الجمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعييني عميدا لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، في مطلع شهر سبتمبر من عام 2025.

وأضاف الشاذلي: ولقد كانت هذه النشرة الاخبارية فكرة تجول بخاطري حينما كنت وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فتحدثت بشـأنها إلى الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد الكلية السابق، فرحب بها وقام على متابعة نشرها بشكل دوري منتظـم والإشراف عليها وإخراجها في أفضل صورة ممكنة، فله مني ومن المنتسـبين إلى الكلية جزيل الشكر والتقدير على مجهوداته العظيمة ومنجزاته الكبيرة فترة عمادته للكلية، تطويرًا وإصلاحا فــي شتى مجالات الكلية وأنشـطتها، والتي يشهد بها القاصي والداني.

وتابع: فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم لأسرة كلية الحقوق بجامعة عين شمس ولكل المنتسبين إليها والمهتمين بأنشــطتها المتنوعة العدد الثالث

عشر من النشرة الإخبارية، والتي تصدر بشكل دوري منتظم منذ يناير عام 2022 لتحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها متابعة ما يجري من أنشطة في قطاعات الكليـة، والإعلان عن صور التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، ونشـر القرارات المهمة التي تتخذها لجان الكلية ومجلسها الموقر، ووحداتها.