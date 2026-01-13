إعلان

جامعة القاهرة الأهلية تواصل التدريب العملي لطلاب برنامج الطب والجراحة بمعامل قصر العيني

كتب : عمر صبري

08:01 م 13/01/2026

جامعة القاهرة الأهلية

كتب- عمر صبري:
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، مواصلة طلاب برنامج الطب والجراحة التدريب العملي داخل المعامل المتخصصة بكلية طب قصر العيني، وذلك في سياق منهجي يستهدف ترسيخ المفاهيم النظرية من خلال التطبيق العملي، استعدادًا لانطلاق الامتحانات النظرية.

ويأتي هذا التدريب ضمن منظومة الدراسة المعتمدة بنظام الموديول (Module System)، الذي يقوم على التكامل بين الجوانب النظرية والعملية، بما يعزز الفهم العميق للمقررات الدراسية، ويُنمّي مهارات التفكير الإكلينيكي المبكر لدى الطلاب، ويؤهلهم للتعامل العلمي والمنهجي مع مختلف السيناريوهات الطبية.

وتُجرى التدريبات داخل معامل حديثة ومجهزة وفق أحدث المعايير، وتحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، مع الالتزام الكامل بقواعد الجودة والسلامة، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تُمكّن الطلاب من الاستفادة القصوى من المحتوى العملي، وبما يواكب التطور المتسارع في العلوم الطبية.

