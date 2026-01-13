قررت كلية التجارة بجامعة عين شمس فتح باب القبول للطلاب الوافدين في برامجها المهنية المتميزة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 لماجستير إدارة الأعمال (MBA)، والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، والماجستير المهني في المحاسبة (MPA).

وحدد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ضوابط وشروط القبول كالتالي:

1- التقديم بشكل حصري وإلكتروني عبر المنصة الرسمية "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي اضغط هنا، admission.study-in-egypt.gov.eg، وذلك لتسهيل الإجراءات على الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

2- كامل شروط القبول والقائمة التفصيلية للأوراق المطلوبة عبر الرابط المختصر اضغط هنا. bit.ly/3UyorGl.

3- تشمل المتطلبات للماجستير تقديم أصل شهادة البكالوريوس مع بيان التقديرات، وشهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لخريجي المؤسسات غير الحكومية، وشهادة أساسيات التحول الرقمي، وسيرة ذاتية، وصورتين شخصيتين، وصورة جواز السفر، كما يشترط تقديم شهادة TOEFL بحد أدنى 450 درجة، مع إمكانية منح مهلة عام واحد لتقديمها.

4- بالنسبة لبرنامج الدكتوراه، فيلتزم المتقدم بتقديم جميع مستندات الماجستير، بالإضافة إلى شهادة الماجستير وبيان التقديرات والمعادلة، وشهادة خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، وشهادة TOEFL بحد أدنى 500 درجة.

5- برامج MBA وDBA وMPA صُممت بعناية لسد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والممارسة المهنية، حيث تقدم محتوىً عصرياً يلامس تحديات الأسواق العالمية المعاصرة، وتعتمد على هيئة تدريسية متميزة من الأكاديميين والخبراء والمهنيين، بهدف تزويد الدارسين بأعلى مستوى من المعرفة والمهارات القيادية والإدارية.

