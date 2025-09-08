صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب رئيس جامعة و8 عمداء

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• د. محمود علي أحمد السيد، نائبًا لرئيس جامعة العريش لشؤون التعليم والطلاب.

• د. جير الدين محمد محمود إبراهيم، عميدًا لكلية طب الأسنان – جامعة القاهرة.

• د. ياسين محمد ثروت الشاذلي، عميدًا لكلية الحقوق – جامعة عين شمس.

• د. رشا محمد إسماعيل محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس.

• د. محمود محمد أحمد عويضة، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي – جامعة كفر الشيخ.

• د. أحمد محمد محمد زينه، عميدًا لكلية التربية الرياضية – جامعة كفر الشيخ.

• د. وائل إبراهيم أحمد علي، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان.

• د. خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم – جامعة جنوب الوادي.

• د. عزة فاروق عبدالمعبود جوهري، عميدًا لكلية الآداب – جامعة بني سويف.

