بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة حتى نهاية سبتمبر الجاري

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة القاهرة، برعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2025/2026 لإجراء الكشف الطبي بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الكثافات الكبيرة إلى مجموعات، منعًا للتكدس وضمانًا لسلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الكشف الطبي، الذي انطلق يوم 6 سبتمبر ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، يهدف إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب، واكتشاف أي أمراض مبكرًا للتعامل معها، وإنشاء ملف طبي متكامل لكل طالب لمتابعته طوال سنوات الدراسة. وأكد أن الجامعة توفر العلاج المجاني للحالات المرضية، في إطار حرصها على تقديم أفضل رعاية صحية لأبنائها.

وشدد رئيس الجامعة على توفير جميع التسهيلات اللازمة أثناء الكشف الطبي، ومنها زيادة عدد العيادات لتخفيف الزحام، وتخصيص أماكن مغطاة للاستقبال والانتظار، إضافة إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، لافتًا إلى أن الكشف الطبي لا يقتصر على الفحوص الروتينية، بل يشمل أيضًا التوعية الصحية والإرشادات اللازمة للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الطلاب الجدد مطالبون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي: https://www.medcheck.cu.edu.eg

لمعرفة مواعيدهم والأوراق المطلوبة، وتشمل بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع، مع سداد الرسوم عبر منافذ "فوري".

وأضاف أن الكشف الطبي يتم يوميًا بمستشفى الطلبة من 9:30 صباحًا حتى 11:30 ظهرًا للطالبات، ومن 11:30 حتى 1:30 ظهرًا للطلاب، تحت إشراف فريق طبي وإداري متكامل برئاسة الدكتور علاء حمزة مدير المستشفى، وبمشاركة قيادات الأقسام المختلفة. وأكد أن الجامعة وفرت وسائل رقمية بديلة لتمكين الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني من الحصول على استمارة الكشف الطبي بسهولة.