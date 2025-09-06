"بيطري القاهرة" تناقش توطين صناعة اللقاحات لمواجهة البكتيريا

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة إيمان بكر عميد الكلية، المؤتمر العلمي لقسم الميكروبيولوجي بعنوان: "توطين صناعة اللقاحات في مصر: خطوة استراتيجية لمواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من منظور الصحة الواحدة".

وأكدت جلسات المؤتمر، أن توطين صناعة اللقاحات يمثل ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات بين جامعة القاهرة وقطاعات الدولة المختلفة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المناقشات تناولت أبرز التحديات العالمية في مواجهة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، لافتًا إلى أن تصنيع اللقاحات أصبح أولوية وطنية تمس الصحة العامة والأمن الغذائي.

وأضاف أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها ربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، من خلال تحويل البحوث الأكاديمية إلى منتجات عملية تخدم الإنسان والحيوان والبيئة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد بالدور البارز لكلية الطب البيطري في خدمة قطاعات الدولة، مؤكدًا تقدمها في التصنيفات الدولية، وأن سياسة الجامعة تقوم على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية والفاو، ووزارة الصحة، إضافة إلى شركات متخصصة مثل "ميڤاك" و"مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي".

وفي كلمتها، شددت الدكتورة إيمان بكر على أهمية مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، محذرة من خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية خاصة في الثروة الحيوانية المنتجة للحوم والألبان، داعية إلى التوسع في حملات التوعية للمربين والمزارعين وتبني بدائل آمنة.

كما أوضح الدكتور أحمد سمير، رئيس قسم الميكروبيولوجي ورئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية التعليم العالي لربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية.

وأكد الدكتور مجدي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة "ميڤاك" والمدير التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا لتوطين صناعة اللقاحات لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، معلنًا عن رعايته لعدد من الأبحاث المشتركة بين الكلية والمدينة، استعدادًا لافتتاح مدينة اللقاحات مطلع العام المقبل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على دعم السياسات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والهيئات الدولية، ورفع الوعي بخطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، إلى جانب إبراز الدور المحوري للطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان والحيوان معًا.

كما أعلن المؤتمر عن الإعداد لعقد مؤتمر دولي العام المقبل بمشاركة خبراء ومنظمات دولية رائدة مثل WHO وFAO.

شهدت فعاليات المؤتمر حضور الدكتورة جاكلين الجاكي رئيس جمعية الميكروبيولوجيا والمناعة المصرية، والدكتور عبد الرحمن بلال مدير إدارة الصحة الواحدة بوزارة الصحة، والدكتورة نعمة سعيد عبد ممثلة منظمة الصحة العالمية، والدكتورة جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة، والدكتور مجدي السيد.

