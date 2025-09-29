وفاة رئيس جامعة حلوان الأسبق

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، وأسرة جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، والرئيس الأسبق لجامعة حلوان، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الأكاديمية والإدارية، تاركًا أثرًا كبيرًا في مسيرة التعليم العالي بمصر.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الدكتور ياسر صقر كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة الجامعة والمجتمع الأكاديمي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، وتُوّجت مسيرته بتوليه رئاسة جامعة حلوان في 2012 وهي الفترة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والأنشطة الطلابية والبحث العلمي داخل الجامعة.

وكان الدكتور ياسر صقر قد تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حيث تخصص في مجال العمارة، وتدرج في الدرجات العلمية حتى حصل على درجة الدكتوراه، ثم تولى عدة مواقع أكاديمية مرموقة داخل الكلية، وكان له العديد من الإسهامات العلمية والفنية.

تميز الفقيد برؤية تطويرية شاملة، وساهم خلال فترة رئاسته للجامعة في تعزيز الشراكات المجتمعية، وتطوير الأداء الإداري، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية ودعم الموهوبين، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في العديد من المؤتمرات واللجان العلمية على المستويين المحلي والدولي.

