رابط نتيجة معادلة كليات التجارة لطلاب الدبلومات التجارية

كتب : عمر صبري

03:22 م 29/09/2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على المدارس الفنية التجارية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الفنية التجارية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية التجارية "نظام السنتان".

وتعقد الاختبارات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

ويمكن الاطلاع على النتيجة، من خلال الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا.

