"بحوث الإلكترونيات" يحصل على شهادة إدارة الذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

حقق معهد بحوث الإلكترونيات، إنجازًا دوليًا غير مسبوق، بعد حصوله على شهادة ISO/IEC 42001:2023 الخاصة بنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، الممنوحة من المعهد الأمريكي للاعتماد في مجال الجودة (AQAI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة مصرية تنال هذه الشهادة العالمية المرموقة.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعهد على هذا التتويج الذي يعكس التزامه بالريادة في مجال إدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المسؤولة، ويؤكد قدرته على مواكبة أحدث المعايير الدولية، بما يعزز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والابتكار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين محمد محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن الحصول على هذه الشهادة يمثل نقلة نوعية تعزز مكانة المعهد على المستويين الوطني والإقليمي، وتفتح آفاقًا أوسع للمنافسة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول والآمن والأخلاقي.

وأشادت بجهود فريق العمل البحثي الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح، ويضم: د.عزة السيد بيومي، د.رشا شعيتان، د.عبير فاروق، د.ناهد توفيق، د.محمد الشامي، ود.هايدي عماد، حيث تمكن الفريق من إعداد نموذج تطبيقي متكامل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن المعهد سيواصل جهوده لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم حلول وخدمات عالية الجودة تدعم تطلعات الدولة المصرية ومسارات التعاون الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن المعهد الأمريكي للاعتماد (AQAI) يعد مؤسسة دولية مستقلة وغير هادفة للربح، تحظى باعتراف عالمي في مجالات تقييم المطابقة والاعتماد لهيئات الشهادة والتفتيش والتدريب والمختبرات، وتتميز شهاداته بمصداقية عالية نظرًا لالتزامه بمعايير الحياد والشفافية في عمليات الاعتماد.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين