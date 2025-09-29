أعلنت كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي استمرار فتح باب القبول والتسجيل لبرامجها الاكاديمية المتميزة (ماجستير- دكتوراه - دبلوم) للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن رسالتها في إعداد كوادر بحثية متميزة قادرة على الإسهام في تطبيقات النانوتكنولوجي في مختلف المجالات (الطب-الطاقة-المياه-الزراعة-البيئة-الصناعات المتقدمة).

وفيما يلي البرامج الأكاديمية المتاحة:

• ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي

1- ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي (الحيوية)

2-ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي (هندسة النانو)

• دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي

1-دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي (الحيوية)

2- دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي (الصناعية)

• برامج دبلوم النانوتكنولوجي

1- تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

2- الوقاية والترميم

وعدد الكلية مميزات الدراسة والتي تشمل معامل حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إشراف أكاديمي من نخبة من الأساتذة المتخصصين، شراكات وتعاون بحثي محلي ودولي، ربط البرامج البحثية بسوق العمل والصناعة.

