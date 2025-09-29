إعلان

استمرار التسجيل بكلية النانو تكنولوجي 2025 - 2026.. البرامج والمجالات المتاحة

كتب : مصراوي

08:00 ص 29/09/2025

كلية النانو تكنولوجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي استمرار فتح باب القبول والتسجيل لبرامجها الاكاديمية المتميزة (ماجستير- دكتوراه - دبلوم) للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن رسالتها في إعداد كوادر بحثية متميزة قادرة على الإسهام في تطبيقات النانوتكنولوجي في مختلف المجالات (الطب-الطاقة-المياه-الزراعة-البيئة-الصناعات المتقدمة).

وفيما يلي البرامج الأكاديمية المتاحة:

• ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي

1- ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي (الحيوية)

2-ماجستير العلوم في النانوتكنولوجي (هندسة النانو)

• دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي

1-دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي (الحيوية)

2- دكتوراة فلسفة العلوم في النانوتكنولوجي (الصناعية)

• برامج دبلوم النانوتكنولوجي

1- تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

2- الوقاية والترميم

وعدد الكلية مميزات الدراسة والتي تشمل معامل حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إشراف أكاديمي من نخبة من الأساتذة المتخصصين، شراكات وتعاون بحثي محلي ودولي، ربط البرامج البحثية بسوق العمل والصناعة.

اقرأ أيضاً:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية النانو تكنولوجي التسجيل بكلية النانو تكنولوجي كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026