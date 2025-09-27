10 قرارات لمجلس جامعة القاهرة في أول اجتماعات العام الجديد

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الأول للعام الجامعي 2025/2026، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بقاعة أحمد لطفي السيد، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، حيث ناقش عددًا من الملفات التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي بداية الاجتماع، وجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن ملحمة العبور ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز ودرسًا في التضحية والبطولة.

واستعرض المجلس، استعدادات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على انتظام الدراسة من اليوم الأول، وتواجد أعضاء هيئة التدريس داخل قاعات المحاضرات، ومتابعة حضور الطلاب، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية.

وأصدر المجلس 10 قرارات بارزة، تضمنت ما يلي:

1- استكمال إجراءات إنشاء فرع جامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومتابعة استيفاء الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

2- اعتماد بروتوكولات تعاون جديدة مع جامعة القاهرة الأهلية، والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث ببروكسل، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لتعزيز مجالات الحوكمة والتنمية وريادة الأعمال.

3- الموافقة على تعديلات اتفاقيات التعاون مع جامعات إيطالية وأوروبية وأمريكية، وتجديد مذكرات التفاهم مع جامعات ألمانية وأمريكية، وبروتوكولات مع مؤسسات ثقافية وبحثية.

4- منح دراسية للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في البطولات الرياضية القارية والدولية، تقديراً لإنجازاتهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في التفوق الرياضي.

5- تفعيل إجراءات فتح حسابات مصرفية للطلاب بالتنسيق مع البنك المركزي، دعماً لسياسة التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

6- اعتماد الموازنة التقديرية لمكافآت النشر العلمي الدولي لعام 2023 بقيمة 90 مليون جنيه، واستحداث جائزتين جديدتين هما "جائزة النشر العلمي المتميز" و"جائزة تأثير الباحث العلمي".

7- دعم كلية الزراعة بـ10 ملايين جنيه لتوفير مستلزمات المدن الجامعية، ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بـ20 مليون جنيه لاستكمال مرتبات العاملين، ومستشفى الطلبة بـ10 ملايين جنيه لتغطية الاحتياجات الطبية.

8- التأكيد على ضوابط المنح الدراسية للعام الجامعي الجديد، ومنها منح كاملة لأبناء الشهداء والمصابين، ومنح خاصة لأبناء العاملين بالجامعة والقوات المسلحة والشرطة والصحفيين والإعلاميين، وفق ضوابط اللجنة المختصة.

9- إقرار خصومات لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة بنسبة 10% للدبلومات المهنية و15% للدورات التدريبية، ومنح جزئية للعاملين بوزارة السياحة والآثار.

10- اعتماد اللائحة الداخلية لـ5 برامج متميزة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، تشمل: الزراعات المحمية، سلامة الأغذية، الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، الإنتاج الحيواني المستدام، وتربية النبات وتكنولوجيا التقاوي.

