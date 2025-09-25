كتب- عمر صبري:

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأعلنت وزارة التعليم العالي حالة ترقب لإعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الترشيح كالتالي:

1- يتم إعلان نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: هنا

2- على الطالب الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، حيث يمكنه الاطلاع على جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل.

3- تتضمن البيانات اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له وفقًا لرغباته.

4- المجموع الاعتباري الحاصل عليه.

ويتيح الموقع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح، والتي تُستخدم عند التقدّم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول، وتُعد بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تُعتبر بديلاً عن المستندات الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

