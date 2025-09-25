كتب- عمر صبري:

قام الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بزيارة تفقدية لكلية الحقوق، استقبله خلالها الدكتور محمد سامح عمرو، عميد الكلية، والدكتور سامي عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار متابعته للكليات وانتظام الدراسة بها في الأسبوع الأول من العام الجامعي 2025/2026،

وخلال جولته، التقى رئيس الجامعة بأساتذة الكلية وطلابها والعاملين فيها، واستمع إلى رؤى الأساتذة ومقترحات العاملين، وإلى آراء وتطلعات الطلاب، مؤكّدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التفوق الأكاديمي وتتيح فرصًا متميزة للمشاركة في الأنشطة.

كما تابع أعمال التجديد التي شملت قاعة مجلس الكلية واستراحة الأساتذة وأماكن شئون التعليم والطلاب، مشددًا على أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير المرافق وتحديث الخدمات بما يلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وافتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق معرض الملابس الخيري ومقر عشيرة الجوالة بالكلية، مشيدًا بما تقدمه هذه الأنشطة من دور إنساني واجتماعي يعزز قيم المشاركة والتكافل والانتماء لدى الطلاب.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض من القائمين لما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي، وبوجه خاص المستودع الإداري الإلكتروني (الارشيف الجديد)، وإتاحة محتويات مكتبة الحقوق عبر شبكة الإنترنت، وتطوير أنظمة إدارة ملفات منتسبي الكلية، وذلك بما يواكب توجه الجامعة نحو الرقمنة الشاملة وتحسين الخدمات التعليمية والبحثية.

وفي ختام جولته، توجه رئيس الجامعة بالشكر لعميد الكلية ووكلائها والقائمين على شئونها، مشيدًا بما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجديد، ومؤكدًا أن هذه الجهود تعكس تكامل البنية التحتية الحديثة مع خطط التحول الرقمي التي تتبناها الجامعة.