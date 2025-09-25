فنون تطبيقية وزراعة.. معاهد متخصصة لطلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي 2025
كتب- عمر صبري:
تنسيق التعليم العالي 2025
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي قائمة بكود وأسماء معاهد أخرى متخصصة طبقا لمكتب التنسيق كالتالي:
768 المعهد العالي للفنون التطبيقية – 6 أكتوبر
532 المعهد العالي للفنون التطبيقية – التجمع الخامس
767 المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات – مصر الجديدة
890 المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة (القاهرة)
857 المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة (الشعبة التربوية)
891 المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي – أسيوط
577 المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة (شعبة نظم معلومات زراعية)
576 المعهد العالي للتعاون الزراعي – شبرا الخيمة (شعبة تسويق دولي)
