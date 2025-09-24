قائمة معاهد تكنولوجية 2+2 أمام طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي المعاهد التكنولوجية (مدة الدراسة 2+2 سنوات – بمصروفات):
1080 المعهد العالي لتكنولوجيا النقل – وردان (الجيزة)
1029 المعهد التكنولوجي – بني سويف
1037 المعهد التكنولوجي العالي – هليوبوليس الجديدة
