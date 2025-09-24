إعلان

قائمة معاهد تكنولوجية 2+2 أمام طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

12:45 م 24/09/2025

طلاب الثانوية الأزهرية

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

وفيما يلي المعاهد التكنولوجية (مدة الدراسة 2+2 سنوات – بمصروفات):

1080 المعهد العالي لتكنولوجيا النقل – وردان (الجيزة)

1029 المعهد التكنولوجي – بني سويف

1037 المعهد التكنولوجي العالي – هليوبوليس الجديدة

طلاب الثانوية الأزهرية قائمة معاهد تكنولوجية تنسيق التعليم العالي

